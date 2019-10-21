Belhanda mı Lemina mı?

Fatih hoca, Real Madrid karşısında sahaya süreceği 11’i büyük ölçüde belirledi. Savunma bekleri Nagatomo ile Mariano’ya yeniden forma verecek İmparator, 3’lü defansta Luyindama- Marcao-Donk’u oynatacak. Nzonzi ile Seri’yi PSG maçında olduğu gibi beraber oynatmayı düşünen Terim, bu ikilinin hemen önünde kimi sahaya süreceğine henüz karar verebilmiş değil.

Terim, Belhanda ile sakatlıktan çıkan Lemina arasında kaldı. Hücumda ise Sivasspor maçında golleri atan Andone (2) ve Babel’in yeri garanti.

Andone’nin Real’e golü var!

Aslantepe’deki Sivasspor maçına attığı iki golle damga vuran Florin Andone, Real Madrid karşılaşmasını sabırsızlıkla bekliyor. Rumen futbolcu daha önce La Liga’da Deportivo formasıyla 4 kez Real’e rakip olmuştu. Andone bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koyarken, yarın da Türk Telekom Stadı’nda fileleri havalandırmak istiyor. Terim, Falcao’nun sakatlığında Andone’ye çok güveniyor.