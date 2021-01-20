Belhanda en golcü sezonuna ulaştı

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Denizlispor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 6. golünü attı ve en golcü sezonuna ulaştı. Belhanda aynı zamanda 2020-21 sezonunda toplamda 8. golüne ulaştı ve Galatasaray kariyerinde de en golcü sezonuna ulaşmış oldu

Geçen sezon resmi maçlarda 7 gol

Belhanda geçen sezon 5 tanesi Süper Lig'de olmak üzere 33 resmi maçta 7 gol, 2018-19 sezonunda tamamı Süper Lig'de olmak üzere 35 resmi maçta 4 gol ve 2017-18 sezonunda yine tamamı Süper Lig'de olmak üzere 35 resmi maçta 3 gol attı

Montpellier ile şampiyon oldu

Belhanda kariyerinin en golcü sezonunu ise Montpellier ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı 2011-12 sezonunda yaşadı. Lig maçlarında 12 tane kupada da bir tane olmak üzere Belhanda sözü seçen sezonu 13 golle tamamlamıştı



