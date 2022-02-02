Belenenses - Sporting Lizbon maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Son 10 lig maçında sadece 1 galibiyet alan Belenenses, ligin dibinde 19 maçta 12 puan topladı. Özellikle savunmada ciddi sıkıntılar yaşayan ev sahibi ekip, iç sahada oynadığı son 5 resmi maçta kalesinde 14 gol gördü. Son vuruşlardaki yetersiz kalan Belenenses, 19 maçta 11 gol atarak ligin en az gol bulan takımı.

Zirve mücadelesini sürdüren Sporting Lizbon, 1 maç eksik 19 maçta yediği 12 gol ile ligin en az gol yiyen takımı. Deplasmanda sergilediği oyunla göz dolduran Sporting Lizbon, 9 dış saha maçında, maç başına 2 gol ortalaması ile oynuyor.

Puan farkını açmak istemeyen Sporting Lizbon, lig sonuncusu Belenenses karşısında rahat bir galibiyet alacaktır.