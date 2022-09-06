Belçika - Türkiye maç sonucu: 63-78

EuroBasket 2022'de mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, A grubunun 4. maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Tiflis Arena'da oynanan ve NTV’den de naklen yayınlanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 37-30 önde tamamladı.

A Erkek Milli Takımımızda Alperen Şengün 24, Furkan Korkmaz 16 ve Ercan Osmani 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Belçika’da ise Haris Bratanovic 15 sayıyla oynadı.

1.PERİYOT SONUCU | BELÇİKA - TÜRKİYE: 6-20

2.PERİYOT SONUCU | BELÇİKA - TÜRKİYE: 30-37

3.PERİYOT SONUCU | BELÇİKA - TÜRKİYE: 47-59

3.PERİYOT SONUCU | BELÇİKA - TÜRKİYE: 63-78

İLK 4 TAKIM SON 16 TURU'NA YÜKSELECEK

Millilerimiz grubundaki son maçında 7 Eylül Çarşamba günü TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya’nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde son 16 turunda karşılaşacak.







