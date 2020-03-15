Dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle basketbol liglerinde şampiyonlar ilan edilmeye başladı. Litvanya Basketbol Ligi'nin ardından Belçika Basketbol Ligi'nde de şampiyon Oostende ilan edildi.

Belçika Basketbol Federasyonu, ligin iptaline karar vererek Filou Oostende'yi şampiyon ilan etti. Bu kararla birlikte Filou Oostende, üst üste 9. kez şampiyonluğa uzandı. Oostende takımı 17 maçta 13 galibiyet 4 yenilgi ile zirvede yer alıyordu.





Federasyon tarafından yapılan açıklama







