Belçika Basketbol Ligi'nde de şampiyon belli oldu
Dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle basketbol liglerinde şampiyonlar ilan edilmeye başladı. Litvanya Basketbol Ligi'nin ardından Belçika Basketbol Ligi'nde de şampiyon Filou Oostende ilan edildi.
Dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle basketbol liglerinde şampiyonlar ilan edilmeye başladı. Litvanya Basketbol Ligi'nin ardından Belçika Basketbol Ligi'nde de şampiyon Oostende ilan edildi.
Belçika Basketbol Federasyonu, ligin iptaline karar vererek Filou Oostende'yi şampiyon ilan etti. Bu kararla birlikte Filou Oostende, üst üste 9. kez şampiyonluğa uzandı. Oostende takımı 17 maçta 13 galibiyet 4 yenilgi ile zirvede yer alıyordu.
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Federasyon tarafından yapılan açıklama