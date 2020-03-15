Corona Virüs son dakika gelişmeleri! 15 Mart Pazar haberleri...

15 Mart Pazar son dakika Corona Virüs'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Peki, bugün kimde Corona Virüs göründü? Futbolcular ve diğer sporcularda da Corona Virüs görülmeye devam ediyor. İşte son dakika Coronav Virüs gelişmeleri ve tüm detaylar...

İŞTE DAKİKA DAKİKA CORONA VİRÜS GELİŞMELERİ...

03:07 | Geçtiğimiz günlerde Rudy Gobert’e karşı maça çıkan Pistons pivotu Christan Wood, koronavirüse yakalandı. (The Athletic)

10:52 | Antalyaspor - Sivaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Antalya Stadı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

10:55 | Gençlik ve Spor Bakanlığı: Umreden dönen 10330 vatandaşımız Ankara ve Konya'da KYK'nın 5 yurdunda karantina altına alındı.

13:57 | Valencia'nın Arjantinli savunmacısı Ezequiel Garay, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı! 1986 doğumlu Garay, daha önce Real Madrid, Benfica ve Zenit formaları giymişti.

15:11 | UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için fikstürü daha kısaltacak bir Final Four sistemini düşünüyor. (AS)

15:13 | İspanya'da La Liga 2 ekiplerinden Elche'nin 31 yaşındaki Brezilyalı forveti Jonathas'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.

16:06 | Valencia, oyuncular ve teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

16:35 | İsviçre Futbol Federasyonu, başkan Dominique Blanc'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dominique Blanc, 3 Mart'ta 55 üye ülkenin temsilcilerinin katıldığı UEFA kongresinde konuşmacı olarak yer almıştı.

16:49 | Belçika EuroMillions Basketbol Ligi’nde Corona Virüs nedeniyle lig bitirildi ve Oostende şampiyon ilan edildi. Oostende 17 hafta sonunda elde ettiği 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ile zirvede yer alıyordu.



