Belarus Ligi berabere bitmiyor! İşte Belarus istatistikleri...

Avrupa'da devam eden belki de tek lig olan Belarus'ta üç hafta geride kalırken oldukça ilginç istatistiklerde ortaya çıktı. Oynanan 24 maçın sadece iki tanesi (%8,33) berabere biterken maçların 2,5 üst skorlar bitme oranı da düşük kaldı. Geride kalan 24 maçın 7 tanesi yani %29,17'si 2,5 üstü biterken diğer 17 maç alt bitti.

Favori tercih 0-1 gol aralığı (maçların %50'si)

Belarus Ligi'nde geride kalan 24 maçta 0-1 gol arası biten maç sayısı 12 olurken 2-3 gol aralığında biten maç sayısı 7 kez yaşandı. Diğer 5 maç ise 4-5 gol aralığında bitti. Ligde henüz 6+ gol sayısı ile biten maç olmadı. Geçen sezon oynana 240 maçta en çok görülen gol aralığı ise %43,33 oranı ile 2-3 gol aralığı olmuştu. Geçen sezon maç başına gol ortalaması 2,61 olurken 70 gol atan şampiyon Dinamo Brest en golcü takım olmuştu

Lider sürpriz Energetik-BGU Minsk

Geride kalan üç haftada 9 puan toplayan Energetik-BGU Minsk liderlik koltuğunda oturuyor. Energetik-BGU Minsk geçen sezonu 33 puanla 12.sırada tamamlarken özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Son 16 sezonun şampiyonları ilk 7 içine giremedi

Belarus Ligi'nde son 16 sezonda dört farklı şampiyon çıktı. Bu takımlarda hiçbiri geride kalan üç haftada ilk 7 arasına giremedi. Bate Borisov 13.sırada, Dinamo Minsk 11.sırada, Dinamo Brest 10.sırada ve Shakhtyor Soligorsk ise 9.sırada yer alıyor.

Gole en çok katkı yapan oyuncu Jasurbek

Geride kalan 3 haftada en etkili oyucu lider Energetik-BGU Minsk takımından Özbek oyuncu Jasurbek oldu. Bu sezon üç gol atan Jasurbek bir de gol pası verdi. Rus oyuncu Nikita ise 2 gol bir asist ile ikinci sırada yer alıyor.



