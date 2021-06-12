Bekle bizi Bakü! Türkiye A Milli Futbol Takımı geliyor

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı grupta oynayacağı son 2 maça saha avantajıyla çıkacak. Milliler, Galler ve İsviçre karşılaşmalarını oynamak için bugün kardeş ülke Azerbaycan'a hareket edecek. TSİ 13.00'te Roma'dan başkent Bakü'ye gidecek olan Ay-Yıldızlılar, gruptaki kaderini çizecek karşılaşmaları burada oynayacak. 68 bin kapasiteli Olimpiyat Stadı'nda pandemi kurallarını yerine getiren 32 bin taraftarın izleyebiyeceği karşılaşmalarda Milli Takım hem Türkiye'den gidenler hem de kardeş Azerbaycanlı taraftarlar sayesinde büyük bir destekle sahaya çıkacak.





32 bin taraftar olacak

Turnuvanın başlamasından bir gün önce 32 bin biletin 20 binden fazlasının satıldığı açıklanırken, 16 Haziran Çarşamba günü oynanacak Galler karşılaşması öncesinde kalan biletlerin de tükenmesi bekleniyor. Azerbaycan’ın kara sınırları salgın nedeniyle kapalı, hava yoluyla girişlerde ise aşı kartı veya Kovid-19’u atlattıklarına dair belge ibraz etmeleri şartıyla sadece Türk ve Rus vatandaşlarına müsaade ediliyor. Maçlara bileti olan Büyük Britanya, İsviçre ve Türkiye vatandaşları, Azerbaycan’a hem hava hem de kara yoluyla Kovid-19 testinin negatif olduğunu doğrulayan belge ile giriş yapabilecek. Galler ve 4 gün sonra 20 Haziran Pazar günü oynanacak İsviçre maçlarını bir anlamda evimizde oynayacağız, turnuvadaki kaderimizi çizeceğiz.





Azerin'den "Canım Türkiye'm"

Türk dünyasının önemli sanatçılarından olan Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, A Milli Futbol Takımı için özel şarkı yaptı. Grup elemelerindeki kalan 2 maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak olan Ay-Yıldızlılar'a destek için böyle bir şarkı yaptığını belirten Azerin, "Biz ruhumuzla, sesimizle, sözümüzle, müziğimizle tam şekilde takımımızın yanındayız, onların yanındayız. Kazansalar da kazanmasalar da onlar bizim çocuklarımız. Canım Türkiye'm de Türkiye'mize bir armağanımızdır. Çok istiyordum ki çok şükür Allah'a benim repertuarımda da benim olacak bir şarkı oldu. Türkiye benim canımdır işte" diye konuştu. "Canım Türkiye’m" isimli şarkı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.