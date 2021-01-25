Beinsports röportajları yine göstermedi!

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports ile Fenerbahçe arasındaki gerginlik devam ediyor. Yaklaşık 3 hafta önce yayıncı kuruluş ekranlarında Fenerbahçe'ye küfür edilen tezahüratlara yer verilmesinin ardından Sarı Lacivertli kulüp sert tepki göstermişti.

Daha sonra her maç öncesi röportajına "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" tişörtleriyle çıkan futbolcuların demeçleri ekranlara yansıtılmamıştı.

Fenerbahçe Ülker Stadı'nın reklam panolarında da aynı sözlerin yer aldığı led ekranlar dönüyor. Yayıncı kuruluş maç esnasında bu görüntüleri göstermemek için büyük çaba harcıyor.







