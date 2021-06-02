2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, genç savunma oyuncusu Bedirhan Altunbaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkanvekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan yer aldı. Törende konuşan yeni transfer Bedirhan Altunbaş, “Böyle önemli bir kulübe geldiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Manisa Futbol Kulübü hedefleri olan bir kulüp. En kısa zamanda sahada kulübümü temsil etmek istiyorum” dedi.

Engin Anlı: Bedirhan, genç ve gelecek vaat eden bir kardeşimiz

Bedirhan’ın TFF 1. Lig’de başarılı bir sezon geçirdiğini kaydeden Başkanvekili Engin Anlı, “Öncelikle her iki taraf için de hayırlı olsun. Bedirhan, genç ve gelecek vaat eden bir kardeşimiz. Bizim de takip ettiğimiz bir oyuncu. TFF 1. Lig’de bu sezon başarılı maçlar çıkardı. İnşallah Manisa Futbol Kulübü formasıyla da çok güzel başarılara imza atacak” şeklinde konuştu.

Serkan İşyapan: Takip ettiğimiz bir oyuncuydu

Sportif Direktörü Serkan İşyapan ise, Bedirhan’ın genç ve yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade ederek, “Bedirhan, yetenekleriyle ön plana çıkan bir oyuncu. Takip ettiğimiz ve kadromuzda görmek istediğimiz bir oyuncuydu. Takımımıza katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Bedirhan Altunbaş kimdir?

Bedirhan Altunbaş, 1999 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Futbola Eskişehirspor altyapısında başlayan Bedirhan, 2017-2018 sezonunda profesyonel oldu. Bedirhan, geçtiğimiz sezon 26 lig maçında forma giydi.