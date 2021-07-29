Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen şampiyonaya 23 ilden 66 sporcu katıldı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle uzun süre spor faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldıklarına işaret etti.

Bilek güreşi branşında önemli başarılar elde ettiklerini belirten Uztürk, "Burada şampiyon olan arkadaşlarımız teknik kurulumuzun süzgecinden geçerek uluslararası yarışmalara gidip gidemeyecekleri konusunda bir değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Şimdi diğer hedefimiz 56 sporcu ile ülkemizi temsil edeceğimiz Tokyo Paralimpik Oyunları’na gideceğiz. 19 Ağustos’ta Tokyo’ya uçacağız. Olimpiyat oyunları bittikten sonra engellilerin paralimpik oyunları başlıyor. Orada da madalyalarla inşallah ülkemize güzel haberleri ulaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da kentin her noktasında sportif faaliyetler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kurşunlu ilçesinin sportif faaliyetlere ev sahipliği için altyapısının tamamlandığını aktaran Ak, "Şu anda bu ve benzeri faaliyetlere hazır hale getirildi. Bundan sonra farklı faaliyetlerle hem buradaki toplumumuzun hem de sporseverlerin karşısına çıkacağız. Amacımız Çankırı’mızı spor şehri haline getirmek." ifadelerini kullandı.

Sporcular, oturarak ve ayakta olmak üzere sağ ve sol kol kategorilerinde mücadele etti.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Erkekler oturarakta Fatih Çıkmaz (sağ kol 55 kilo), Akın Demir (sağ kol 65 kilo), Gökhan Seven (sağ kol 75 kilo), Mustafa Dinleyici ( sağ kol 75 kilo) birinci oldu.

Erkekler ayakta, Mehmet Kaya (sağ kol 60 kilo), Kenan Eroğlu (sağ kol 70 kilo), Yılmaz Fazıloğulları (sağ kol 80 kilo), Ömer Aydın (sağ kol 90 kilo), İlhan Memiş (sağ kol 90 kilo) ilk sırayı aldı.

Kadınlar oturarakta, Oya Aydın (sağ kol 65 kilo), Meryem Yıldırım Sevci (sağ kol 65 kilo), kadınlar ayakta, Aynur Bozdemir (sağ kol 65 kilo), Hanife Aydın (sağ kol 65 kilo) birinciliği elde etti.

Erkekler ayakta, Umut Resul İlkılıç (sol kol 55 kilo), Mehmet Kaya (sol kol 60 kilo), Kenan Eroğlu (sol kol 70 kilo), Ahmet Bozdemir (sol kol 80 kilo), Olcay Avşar (sol kol 90 kilo), İlhan Memiş ( sol kol 90 kilo) ilk sırayı aldı.

Erkekler oturarakta Ferhat Çıkmaz (sol kol 55 kilo), Akın Demir (sol kol 65 kilo), Gökhan Seven (sol kol 75 kilo), Ümit Burunlular (sol kol 75 kilo) birinci oldu.

Kadınlar oturarakta Oya Aydın (sol kol 65 kilo), Meryem Yıldırım Sevci (sol kol 65 kilo) birinci olurken kadınlar ayakta Gülçin Savun (sol kol 65 kilo), Zeynep Yılmaz (sol kol 65 kilo) Sevim Top (sol kol 50 kilo), Sude Naz Cin (sol kol 50 kilo) ilk sırayı aldı.

AA