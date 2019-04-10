Bedensel engelli Eda Kaya’nın 5 madalya sevinci

Doktorlarının tavsiyesi üzerine yüzmeye yönelen 24 yaşındaki paralimpik sporcu Eda Kaya, Trabzon’da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 5 madalya kazanmanın sevincini yaşıyor.

Trabzon’da 5-7 Nisan’da gerçekleştirilen şampiyonada sporcu Eda Kaya, 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonanın ardından Ordu’ya dönen sporcu, çalışmalarını Durugöl Olimpik Yüzme Havuzu’nda sürdürüyor.

Eda Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme sporuyla yaklaşık 15 yıldan bu yana ilgilendiğini belirterek, şimdiye kadar birçok şampiyonada çok sayıda madalya kazandığını söyledi.

Yüzmeye doktorlarının tavsiyesi üzerine başladığını belirten Kaya, bu sporu yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Trabzon’da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 5 madalya kazanmanın kendisi için gurur verici olduğunu dile getiren Kaya, bundan sonra da başarılarını artırarak sürdürmek istediğini vurguladı.

Türkiye Şampiyonası’nda 400 metre serbest, 100 metre serbest, 100 metre sırt üstü ve 100 metre kurbağalama kategorilerinde altın madalya, 50 metre serbestte ise gümüş madalya kazandığını kaydeden paralimpik yüzücü, "Bu başarının daha da gurur vericisi var. Mesela Avrupa ve dünya şampiyonu olmak var. Onun da ötesinde, Tokyo’da Türk bayrağını dalgalandırmanın daha da gurur verici olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanacağını aktaran Kaya, en büyük hedefinin ise Paralimpik Oyunları olduğunu vurguladı.

Antrenör Onur Özkan ise Eda’nın çok azimli bir sporcu olduğunu belirterek, "Eda tuttuğunu koparan bir sporcu. Başarılarına yenisini ekleyebilecek kapasiteye sahip. Önemli olan düzenli bir şekilde Eda’yı çalıştırmak ve şampiyonalara hazırlamak. İnşallah biz kendisini daha üst seviyeye getirmek için düzenli çalışma programı uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA