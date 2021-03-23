MLS ekimi Inter Miami'nin sahibi efsane futbolcu David Beckham, daha önce de sık sık dile getirdiği Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi transferleriyle ilgili bir açıklama daha yaptı.

ESPN'e açıklamalarda bulunan Beckham, "Messi ve Ronaldo'nun Inter Miami'ye transfer olabilir. Inter Miami ile adlarının anılması normal. Dürüst olmak gerekirse, oyuncular için karar vermenin zor olacağını düşünmüyorum, çünkü burası harika bir yer. Açıkçası, harika bir şehir, harika bir hayran kitlemiz var gibi hissediyorum, ama aynı zamanda Miami ve Güney Florida'da büyük yetenekler olduğunu da anlıyorum ve bence gerçek bir fırsatımız var. Miami, Avrupa'da oynayan ve büyük yıldız olan oyuncuları çeken bir şehir" ifadelerini kullandı.