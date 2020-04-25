Çocuklarda yaşanan idrar yolu enfeksiyonları pek çok farklı sorunlara da sebebiyet verebilmektedir. Özellikle böbrek hasarına neden olabilecek kadar önemli boyutlara ulaşabiliyor. Bu yüzden pek çok kişi bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu belirtilerine dikkat ediyor. Özellikle nedensiz yere bebeklerde yüksek ateş ortaya çıktığında mutlaka araştırılması gerekmektedir. Yapılacak tedavi ile beraber gerekli analiz ve tetkikler ele alınması gerekir. Böylece eğer idrar yolu enfeksiyonları teşhisiyle, daha ciddi problemlere meydan vermemek için zamanında müdahale edilme imkanı tanır. Böylece böbrek hasarına sebebiyet verebilecek durum ortadan kalkar.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyon nedir?

Bebeklerde ve çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu sık görülen sorunlar arasında yer almaktadır. Erken teşhis ve tedavi gerçekleştirilmezse böbrek yetmezliği ile beraber, gelecek için hipertansiyon sorunları yaratabilmektedir.

Kız bebeklerinde özellikle belli bir yaşa kadar çok daha sık görülen bir problemdir. Çocuklar ne kadar küçük ise bu konuda sorun o kadar fazladır. Bağırsak kökenli bakteriler üzerinde bebek ve çocuklarda meydana gelen bu soruna idrar yolu enfeksiyonu denmektedir. Normalde idrar sterildir ve herhangi bir mikrop taşımaz. Ancak bağırsak kökenli bakteriler nedeniyle bebeklerde bu problem yaygın olarak görülebilmektedir.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu için belirtiler duruma göre değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenlik yaşa bağlı olarak ortaya çıkar.

- Sistit ağrıları,

- Çok sık idrar yapma,

- İdrar kaçırma,

- Mesane üzerinde meydana gelen ağrılar,

- Bebeklerde idrar yaparken huzursuzluk,

- İdrar kokusunda ve renginde değişiklik,

- Yüksek ateş,

- Kusma,

- Huzursuz olma durumu,

- İshal,

Bu gibi belirtilere dikkat etmek suretiyle mümkün olan en hızlı şekilde doktora başvurulması gerekmektedir. Zamanında ve erken teşhis ile beraber yapılacak tedavi, bu sorunun çözüme kavuşmasını olanak verebilmektedir.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu nasıl anlaşılır?

Özellikle nedensiz yere meydana gelen ateş söz konusu olduğunda, mutlaka idrar enfeksiyon yolu araştırması ele alınmalıdır. İdrar yolu enfeksiyonları için kesin tanı idrar kültürü üzerinden yapılan testler neticesinde ortaya çıkarılır. Fakat kültür sonuçları aynı gün alınamaz. Bu sebepten idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için mutlaka tam idrar tahlili gerçekleştirilmelidir. Böylece çok hızlı sonuç alınabilir ve aynı gün itibariyle tedaviye başlanabilir. Mutlaka huzursuzluk, yüksek ateş, idrar kaçırma, kusma, idrar kokusu ve renginde değişiklik gibi durumlarda hemen doktora gidilmesi önemlidir.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu nasıl tedavi edilir?

Bebek ve çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu antibiyotik ile tedavi edilir. Ateşli idrar yolu enfeksiyonu yaşayan bebekler ve çocuklarla, ağızdan alım gerçekleştiremeyen hastalar için hastanede yatılı olarak tedavi gerçekleştirilir. 2 veya 3 gün boyunca gerçekleştirilen tedavi ile beraber, gerekli olan sonuçlar ortaya çıktığında antibiyotik tedavisi başlar. Bu tedavi yaklaşık 7 ile 10 gün boyunca devam eder. Sonuç olumlu şekilde ortaya çıktığında doktorun kararına bağlı olarak bebek veya çocuklar taburcu olur.

Böbrek hasarını önlemek için bebeklerde idrar yolu enfeksiyonuna dikkat edilmelidir

Böbrek yetmezliği günümüz bebek ve çocuklarında idrar yolu enfeksiyonları sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı mutlaka doktor kontrolü altında ultrasonografi yapılmalı; böbrek ve mesane değerlendirilmesi ele alınmalıdır. Özellikle anne karnında ultrasonografisi ile ortaya çıkan böbrek yetmezliği, doğumun ardından mutlaka düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Ayrıca bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları için belirtiler ortaya çıktığında iyi analiz edilmeli ve okunmalıdır. Böylece zamanında doktora başvurmak suretiyle gerekli tetkiklerin yapılmasına imkan verilir. Sonuç olarak ise gerekli tedavi erken zamanda gerçekleştirilerek bu sorun ortadan kaldırılabilir.