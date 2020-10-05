BCL CEO’su Patrick Comninos, “Sekizli Final Deneyimi Benzersizdi”

Patrick Comninos’un açıklamalarından başlıklar şöyle:

Sekizli Final Deneyimi

“Buradaki anahtar kelime "benzersiz" dir. Bizi buraya getiren tüm koşullar, bu pandemi nedeniyle, hayatta bir kez yaşanacak benzersiz durumlardı. Etkinliğe şu şekilde yaklaştık: Tüm kulüplere şampiyon olma şansı sunmaya kararlıyız. Sekizli Final sona erdiğinde, bu etkinlik hakkında sadece koşullar açısından değil, turnuvanın gerçekleşmesi nedeniyle olağanüstü ve benzersiz olarak konuşabileceğimizi umuyoruz. Şimdilik tüm kulüplerimizden ve paydaşlarımızdan aldığım geri bildirimler çok olumlu oldu.”

Burgos, BCL Felsefesinin Bir Sembolüdür

“Eleme turlarından gelen bir takım finale ilk kez ulaşıyor. BCL açısından Burgos, tam olarak neyi temsil ettiğimizi gösteriyor: Herkesin turnuvanın finaline kadar ulaşma şansı var. Burgos'taki tüm topluluğun ne kadar kararlı olduğundan ve takımı ne kadar desteklediklerinden çok etkilendim. Normal sezon maçına katılım rekorunu ellerinde tuttuklarını da unutmayalım. Bizim felsefemize mükemmel bir şekilde uyuyorlar.

ACB Ligi, BCL'nin nasıl büyüdüğünün güzel bir örneğidir. ACB, tartışmasız Avrupa'nın en rekabetçi ligidir. BCL'nin başlangıcında sadece bir takımımız vardı, bu sezon BCL’ye katılmak için 8 takım başvurdu. Bu takımlar, Avrupa seviyesinde oynamak için sahip oldukları fırsatı fark ettiler. Burgos, yerel liglerinin üzerinden büyüdü - yerel ligdeki başarıları burada olmalarını sağladı. Bizim hedefimiz böyle kulüplere fırsatlar sunmak. Elbette iyi salonlar istiyoruz ama her şeyden önce kulüplere BCL'de oynayarak büyüme fırsatı vermek istiyoruz. Sonuç olarak, bizler birbirimizin büyümesine yardımcı oluyoruz.”

Fanus Konsepti

“Bu konuda her zaman yerel desteğe güveniyoruz. Tabii ki, koronavirüs durumu nedeniyle Yunan makamlarına daha fazla güvenmek zorunda kaldık. Onlarla kapsamlı bir iş birliği yaptık. Biz etkinlik organizatörüyüz ve kulüp de etkinlik ev sahipliğini yapıyor. Anladığım kadarıyla AEK yetkililerle yakın çalıştı ve bu olayı en iyi şekilde düzenlemek için elinden geleni yaptı. AEK ve bunu gerçekleştirmemize yardımcı olan tüm ilgili devlet kurumlarına teşekkür ediyorum.

Taraftarların katılımı ile ilgili karar yerel makamlara bağlıdır, herkes tarafından saygı duyulması gereken nihai kararı onlar alıyor. Onlarla konuşmalarımız oldu ve sonunda olayı kapalı kapılar ardında yapma kararını aldılar. Saygı duyuyoruz.

Fanus içerisinde etkinlik düzenlemek kolay değil. İspanyol ve Alman ligleriyle yakın iş birliği yaptık. Başka yerlerde çalışan bir sistemi kopyalamaya çalıştık. Burada Atina'da, olayın zaman sıkıntısı nedeniyle tamamen kontrollü bir "fanus" olmadı. Çok çaba sarf ettik ve FIBA Tıp görevlileri beş günlük bir etkinlik düzenleme açısından en donanımlı mekanizmaları uygulamaya koydu.”

BCL’nin Gelişimi ve Felsefesi

“BCL misyonu büyümeye ve Avrupa'da mümkün olduğunca çok ligi temsil etmeye devam etmektir. Unutmayalım, önümüzdeki normal sezonda BCL'de temsil edilen 18 farklı lig rekorunu kırdık. Avrupa basketbolu için son yüzyılda

bir ilk bu. Bu bize kıta çapında daha fazla basketbolsevere ulaşma fırsatı veriyor. Basketbol sadece bir avuç kulüple oynanamaz.

Odak noktamız diğer turnuvalar değil, bizim geleceğimiz. EuroLeague Ticari Varlıkları’ndaki (ECA) arkadaşlarımızın farklı bir felsefeleri var. Biri diğerinden daha iyi değil, sadece farklılar. Avrupa basketbolunun gelişmesi gerekliliğine inanıyoruz. Avrupa'daki birçok oyuncuya ve kulübe yüksek seviyelerde oynama fırsatı sunuyoruz. Ulusal liglerin ve kulüplerin büyümesine yardımcı olmak istiyoruz. Biz markaya bakmıyoruz, sahadaki sonuçlara bakıyoruz. Dışarıda başka bir felsefenin olduğuna tamamen saygı duyuyoruz. Bu tamamen kulüp turnuvalarına nasıl yaklaşmak istendiğiyle ilgili. DNA'mızın, felsefemizin giderek daha fazla güvenilirlik kazandığını görüyoruz.”

Gelecek Sezon ve B Planı

“B planımızı geçen hafta turnuvanın format değişikliğini duyurduğumuzda açıkladık. Dörder takımlı 8 gruptan oluşan yeni bir modele geçiyoruz. Toplamda 224 normal sezon maçından 96 maça geçerek, takımlar için daha fazla esneklik yaratmaya çalışıyoruz. Daha az maç, daha az yolculuk, daha az lojistik zorluk çıkarmak ve karşılığında daha fazla esneklik ve iyimserlik için uğraşıyoruz. Bir süredir söylediğim gibi, mesele sezonun başlaması değil, sezonu bitirmek.

Kimsenin gelecek için kristal bir topu yok, ancak B planımızın bizi sezonu bitirme hedefimize yaklaştırdığını düşünüyoruz. Bütün kulüpler zor koşullar altında. Bu değişikliğin gerekli olduğunun tamamen farkındalar. Sezonu bitirebileceğimizden emin olmak istedik, bu yüzden uluslararası seyahatler için bir rahatlık getirdik. Artık normal sezondan sonra oynanacak turlar hakkında çalışıyoruz. Acele etmeden en iyi çözümün ne olduğuna bakacağız. Belki normal sezonda kaçıracağımız bazı maçları telafi etmek için daha fazla maç oynayabiliriz ve farklı bir formülümüz olabilir.”

BCL'nin Ekonomik Koşulları

“Pazar günü kupayı kazanan takıma evine 1 milyon avro ile gidecek, sezon başında söz verdiğimiz şeyi sağladık. Orijinal vaatlerimizden bir avro sapmadık ve bugünün dünyasında bu neredeyse bir artış olarak görülebilir. Kulüplere olan bağlılığımız önümüzdeki sezon için de aynı olacak. Kulüpleri güçlendirmek istiyoruz, bu nedenle Avrupa müsabakalarında oynamak bir yük değil, bir artı olmalıdır. Hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz. Kulüplerimize bir vizyonumuz olduğunu göstermek istiyoruz.”