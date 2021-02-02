Süper Lig transfer haberi...Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminin sona ermesine az bir zaman kala 4 oyuncu birden açıkladı.

Teknik direktör Mesut Bakkal'ın takıma katılması ile transferde harekete geçen Süper Lig ekibi, Ukraynalı sağ bek Butko ile birlikte Denizlispor'dan ayrılan sol bek Zakaria Bergdich, son olarak Kayserispor'da forma giyen Yaw Ackah ve Rahman Buğra Çağıran'ı kadrosuna kattı



