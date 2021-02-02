BB Erzurumspor'dan son günde 4 transfer
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminin sona ermesine az bir zaman kala 4 oyuncu birden açıkladı. Ukraynalı sağ bek Butko, Denizlispor'dan ayrılan sol bek Bergdich, Yaw Ackah ve Rahman Buğra takıma katılan isimler oldu
Süper Lig transfer haberi...Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminin sona ermesine az bir zaman kala 4 oyuncu birden açıkladı.
Teknik direktör Mesut Bakkal'ın takıma katılması ile transferde harekete geçen Süper Lig ekibi, Ukraynalı sağ bek Butko ile birlikte Denizlispor'dan ayrılan sol bek Zakaria Bergdich, son olarak Kayserispor'da forma giyen Yaw Ackah ve Rahman Buğra Çağıran'ı kadrosuna kattı