Bayrampaşa - Bursa Yıldırımspor maç sonucu: 1-0

Karaköprü Belediyespor'u deplasmanda 7-0 gibi tarihi bir skorla geçerek lige başlayan Bayrampaşa ikinci maçında da hata yapmadı. İstanbul temsilcisi konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'u 1-0 devirdi. Paşa'yı zafere taşıyan tek golü 25. dakikada İsa Güler attı. Oynadığı iki maçta gol yemeden 6 puan toplayan Bayrampaşa iddialı olduğunu gösterdi. Bursa ekibi ise 4. sınavında 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 6 puanı hanesine yazdırdı.

STAT: Bayrampaşa Çetin Emeç

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Yakup Bulut, Yiğit Çam

BAYRAMPAŞA: Enes 7, Emincan 6, Mustafa Pekşen 7, Erkam 6, Bünyamin 6 (Dk.60 Mertcan 6), İsa 8 (Dk.90 Gökhan ?), Mustafa Yılmaz 6 (Dk.90 Kerem ?), Ahmet 7, Mehmet 6, Nasrullah 6, Şahin 6 (Dk.81 Kaan ?)

BURSA YILDIRIMSPOR: Özal 6, Ramazan 5, Osman 5, Mahmut 5, Burak 6, Tuğkan 5 (Dk.82 Muhammed ?), Ercan 6 (Dk.66 Alpay 5), Hüseyin Atalay 6 (Dk.79 Doğacan ?), Furkan 5 (Dk.66 Mert 6), Emir 5, Hüseyin Çelik 6

GOL: İsa Güler (Dk.25) (Bayrampaşa)

SARI KART: Mahmut, Burak, Ercan, Ramazan (Bayrampaşa)