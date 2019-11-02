TFF 1. Lig’in 10. haftasında Altay’ı 3-2 yenen Hatayspor’un teknik direktörü Bayram Toysal, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Toysal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın zor olacağını bildiklerini, rakip takımın çok derli toplu özellikle hücum bölgesinde önemli oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Çok sayıda pozisyondan faydalanamadıklarını aktaran Toysal, şunları kaydetti:

"Skor avantajı bizdeyken son 5-10 dakika gereksiz skoru koruma içgüdüsüyle biraz geriye çekilmeler oldu. Akabinde rakip bir gol attı, birkaç tane de ciddi anlamda pozisyona girdiler. Bizim için önemli olan bu maçta 3 puan almaktı ama yediğimiz iki gol de bize yakışmadı. Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Önceliğimiz bu maçtan 3 puan almaktı, onu başardığımız için mutluyuz."