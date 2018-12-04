Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk olduğu Nazilli Belediyespor’u 3-0 yenen Göztepe’nin teknik direktörü Bayram Bektaş, "3-0’lık skor, bizim için iyi bir avantaj oldu." dedi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bektaş, avantajlı bir skor elde ettiklerini, kupada son 16’ya adlarını yazdırmak istediklerini söyledi.

MKarşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bektaş, avantajlı bir skor elde ettiklerini, kupada son 16’ya adlarını yazdırmak istediklerini söyledi.

Maçın başında sakatlanan futbolcuları Hakan Çinemre’nin durumuna çok üzüldüklerini aktaran Bektaş, "Maçın galibiyetine sevinecekken, üzüldüğümüz bir hadise de Hakan Çinemre’nin sakatlığı. Kendisi bağlarının koptuğunu söyledi, umarım öyle değildir. İnşallah kontrolden sonra geçmişte yaşadığı ameliyatları tekrar yaşamaz. Çünkü bu da demektir ki sezonu kapatmıştır. Umarım öyle değildir." diye konuştu.

Karşılaşmada, Spor Toto Süper Lig’de 8 Aralık Cumartesi günü de maçlarının olmasından dolayı az süre alan futbolcuları tercih ettiklerini kaydeden Bektaş, şöyle devam etti:

"Maça gelince, adımızı son 16’ya yazdırma adına bunun ilk ayağında avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıktık. Oyuncularım da gereğini yaptı. Bu tür karşılaşmalar, zorlu maçlardır. Gerçekten genç ve dinamik bir rakibe karşı oynadık. Onlar da fırsat buldular ama avantajı korumayı bildik. Belki daha önceden de koparabilirdik. Bizim de net pozisyonlarımız var. 3-0’lık skor, bizim için iyi bir avantaj oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci maçta da avantajımızı koruyup adımızı son 16’ya yazdıracağımızı düşünüyorum."