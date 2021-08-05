İZMİR, (DHA)

İZMİR Bayraklı'da, "Yüzme bilmeyen kalmasın" sloganıyla yola çıkarak, yıllardır binlerce çocuğa yüzmeyi öğreten Bayraklı Belediyesi'nin havuz kursları başladı. Alanında uzman eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde havuzda buluşan çocuklar, hem eğleniyor hem öğreniyor. Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları kapsamındaki yüzme kursu Bayraklılı çocukları bir araya getiriyor. Pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında başlatılan kurslar ilçenin her mahallesinden yoğun ilgi görüyor.

Yaz ayları boyunca sürecek kurslarda uzman eğitmenler çocuklara yüzme dersi verecek. Bayraklı sahilindeki yüzme havuzunda 5-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen yüzme kursu, haftanın iki günü bir saat eğitim olarak gerçekleştirilecek. "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" vizyonu doğrultusunda çocuklara ve gençlere yönelik aktivitelere önem verdiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yüzmek isteyen çocukları Bayraklı havuzuna davet etti. Sandal, Bayraklı'da sporun her alanına desteklerin süreceğini kaydetti.

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