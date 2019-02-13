Bayraklı Belediyesi fırtına gibi!

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bayraklı Belediyesi, 21. maçını geride bıraktı. Ligde 14 galibiyet 7 mağlubiyetle 35 puan alarak 5. sıradaki yerini koruyan Bayraklı Belediyesinde hedef ligi en iyi yerde bitirip play off’a kalmak.

Bayraklı Belediyesi kadın basketbol takımı dün evinde Galatasaray Gelişim’i ağırladı. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda baştan sona çekişmeli geçen maçın ilk yarısını 42-43 geride bitiren Bayraklılı kızlar, ikinci yarıya daha disiplinli başladı ve daha az bireysel hata yapınca maçı 79-72 kazanmasını bildi. Bayraklı’nın perileri geçtiğimiz hafta İstanbul deplasmanında Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonundaki karşılaşmada da İstanbul Üniversitesi Gelişim’i 69-75 mağlup etmişti. Lige verilen 9 günlük arada çalışmalarını hızla sürdüren Bayraklı’da kadroya takviye olarak en son Seda Öztürk katıldı. Ayrıca Patricia Lamae Bright 20 maçta 44 blok ile ligin lideri konumunda.

Hedef play off

21 maçı geride bıraktıklarını dile getiren Antrenör Muhammet Ali Güntürk, “Son 9 maç. Ligi en üst seviyede bitirip play off’lara kalmak istiyoruz. İdmanlarımız devam ediyor. Bir üst lige çıkmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Spor alanındaki başarılarıyla adından söz ettiren Bayraklı Belediyesinin kadın basketbol takımını yakından takip ettiğini dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Kızlarımız geçtiğimiz yıla oranla daha başarılı. Güzel maçlar çıkarıyorlar. Onları destekliyor ve play off’a kalacaklarına inanıyoruz. Başarılarının devamını diliyorum” diye belirtti.

İHA