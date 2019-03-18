Galatasaray'ın Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru için Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic'ten Everton'a telefon geldi.

40 milyon euro talep ettiler

Bayern'in eski futbolcusu ve şu anki sportif direktörü Salihamidzic, Everton sportif direktörü Marcel Brands'i aradı ve Onyekuru'nun durumunu sordu.

Brands ise Salihamidzic'e Nijeryalı'nın satış fiyatının 40 milyon euro olduğunu ve Onyekuru'nun Everton'ın gelecek planlarında yer aldığını söyledi.

Bayern daha önce Türk Telekom'da izlemişti

Bayern Münih Onyekuru'yu bu sezon başı da birkaç kez Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına scout göndererek takip etmişti.

Sezon başı 800 bin euroluk bedelle Galatasaray'ın kiraladığı 21 yaşındaki oyuncuyu Everton 2017/2018 sezonu başında 8 milyon euroya Anderlecht'ten transfer etmişti.

Bu sezon ligde 24 maçta 11 gol 3 asistlik performans sergileyen Onyekuru'nun Everton'la olan sözleşmesi 2002 haziran ayında sona eriyor.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler





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