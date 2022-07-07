Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn, Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo ile ilgilendikleri yönündeki iddialara cevap verdi.

Kicker'da yer alan habere göre Portekizli yıldızın transfer felsefelerine uymayacağını belirten Oliver Kahn, "Cristiano Ronaldo'yu tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak takdir etsem de, bu transfer bizim felsefemize uymaz." sözlerini dile getirdi.

Geleceği belirsiz

Manchester United ile geçirdiği hayal kırıklıkları ile dolu sezonun ardından şampiyonluklar için mücadele edeceği bir takıma gitmek istediği iddia edilen Ronaldo, ailevi nedenleri ileri sürerek takımının sezon öncesi antrenmanlarına katılmıyordu.

Portekizli yıldızın ismi birçok Avrupa devi ile anılırken, Bayern Münih'in de Ronaldo ile ilgilendiği iddiaları gündemdeydi.



