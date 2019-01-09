Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, bugün düzenlediği basın toplantısında Benjamin Pavard transferini açıklarken taraftarlara bir müjde daha verdi.

42 yaşındaki futbol adamı, adı bir süredir Bavyera ekibiyle birlikte anılan Callum Hudson-Odoi'yle ilgilendiklerini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Callum Hudson-Odoi hakkında söyleyebileceğim tek şey, iyi bir oyuncu olduğu ve ona büyük bir ilgi gösterdiğimizdir."

Chelsea'nin altyapısında yetişen ve bu sezon A takıma yükselen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler