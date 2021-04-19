Avrupa'nın 12 büyük kulübünün kurucuları olduğu ve adı Avrupa Süper Ligi olan bir organizasyon oluşturmasına Bayern Münih'ten de ret cevabı geldi. Alman panzerinin efsane futbolcularından kulüp başkanı Karl-Heinz Rummenigge de oluşumun vârolan sorunları çözmeyeceğini söyledi ve bu organizasyonun çalışmalarında kendilerinin hiçbir zaman yer almadığını belirtti.

Bayern Münih resmi internet sitesinde açıklamaları yer alan Rummenigge'nin ifadeleri şu şekilde:

"Biz Bayern Münih olarak bu oluşumun kuruluş aşamasında yer almadık. Avrupa futbolunun gelişmesi açısından Şampiyonlar Ligi'nde yapılması öngörülen değişiklikleri destekliyoruz. Şu anki sistem çok daha güvenilir bir organizasyon için daha elverişli. Grup aşamasındaki bazı değişiklikler, turnuvadaki heyecanı daha da artıracaktır. Süper Lig'in, koronavirüs kaynaklı ortaya çıkan ve artan mali sorunları çözeceğini düşünmüyorum."







