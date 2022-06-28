Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'te yıldız futbolcu Thomas Müller, yılın futbolcusu seçildi.

Kulüpten yapılan duyuruya göre taraftarların oylarının çoğunluğunu alan 32 yaşındaki Alamn futbolcu ödüle layık görüldü.

Musiala ve Lewandowski'yi geride bıraktı

Ayrıca oyların yüzde 26'sının biraz altında kalan Müller, son iki sezonda ödülü kazanan Jamal Musiala (yüzde 19) ve Robert Lewandowski'nin (yüzde 18) önünde birinci oldu.

Mayıs ayında Bayern Münih ile sözleşmesini uzatan Müller, geçtiğimiz sezon 45 maçta 13 gol ve 25 asistlik performans göstermişti.



