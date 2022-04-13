Bayern Münih'teki sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan ve Barcelona ile anlaştığı iddiaları yükselen Robert Lewandowski için Alman ekibinden açıklamada geldi. Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn, Polonyalı golcünün durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amazon Prime'a konuşan Oliver Kahn, Lewandowski'nin en azından önümüzdeki sezon da takımda olacağını belirtti. Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Lewandowski'yi yaz aylarında bırakmak istemediklerini aktaran Kahn, "Sezon başına 30-40 gol atan bir oyucuyu satmak aptallık olur. Önümüzdeki haftalarda onun geleceğine ilişkin görüşme gerçekleştireceğiz. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var ve onu kesinlikle bir sezon daha takımda tutacağız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Polonya basınından TVPSPORT, Lewandowski'nin Barcelona ile anlaşmaya vardığını ve bu kararını da Bayern Münih Yönetimi ile paylaştığını iddia etmişti.