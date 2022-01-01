Alman devi Bayern Münih, Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın koronavirüs testlerini pozitif çıktığı, futbolcuların durumlarının iyi olduğu ve yılın ilk antrenmanını kaçıracakları duyuruldu.

Takımın sezonun 2. yarısı için çalışmalarına 3 Ocak tarihine kadar başlamayacağı, normalde planlamanın 2 Ocak olarak yapıldığı ancak mevcut pandemi durumu ve hijyen önlemleri kapsamında böyle bir karar alındığı açıklandı. Ayrıca 3 Ocak'ta takımdaki herkesin PCR testinden geçeceği belirtildi.

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