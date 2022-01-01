MENÜ

Bayern Münih'te 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

Alman devi Bayern Münih, Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve futbolcuların yılın ilk antrenmanını kaçıracakları açıkladı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 20:33 Son Güncelleme:
- A +
Bayern Münih'te 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

Alman devi Bayern Münih, Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın koronavirüs testlerini pozitif çıktığı, futbolcuların durumlarının iyi olduğu ve yılın ilk antrenmanını kaçıracakları duyuruldu. 

Takımın sezonun 2. yarısı için çalışmalarına 3 Ocak tarihine kadar başlamayacağı, normalde planlamanın 2 Ocak olarak yapıldığı ancak mevcut pandemi durumu ve hijyen önlemleri kapsamında böyle bir karar alındığı açıklandı. Ayrıca 3 Ocak'ta takımdaki herkesin PCR testinden geçeceği belirtildi. 

İlgili Haberler
Newcastle United'ın transferde hedefi Kieran Trippier


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...