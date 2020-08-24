Bayern Münih'li oyuncuların Şampiyonlar Ligi zaferi!
Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, PSG'yi 1-0 mağlup etti. Bayern Münih, 2013 yılından beri ilk kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürdü. İşte Bayern Münih'li oyuncuların zafer coşkusu...
Bayern Münih, dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi Kingsley Coman'ın kaydettiği golle 1-0 mağluo eden Bayern Münih, 2013 yılından beri ilk kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürdü. İşte Bayern Münih'li oyuncuların kupa sevinci...