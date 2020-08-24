Bayern Münih'li oyuncuların Şampiyonlar Ligi zaferi!

Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, PSG'yi 1-0 mağlup etti. Bayern Münih, 2013 yılından beri ilk kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürdü. İşte Bayern Münih'li oyuncuların zafer coşkusu...

24 Ağustos 2020, Pazartesi 17:14 Son Güncelleme:
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Bayern Münih'li oyuncuların Şampiyonlar Ligi zaferi!

Bayern Münih, dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi Kingsley Coman'ın kaydettiği golle 1-0 mağluo eden Bayern Münih, 2013 yılından beri ilk kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürdü. İşte Bayern Münih'li oyuncuların kupa sevinci...

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