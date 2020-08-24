Bayern Münih, dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi Kingsley Coman'ın kaydettiği golle 1-0 mağluo eden Bayern Münih, 2013 yılından beri ilk kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürdü. İşte Bayern Münih'li oyuncuların kupa sevinci...