Bayern Münih'in Ömer Faruk Beyaz ısrarı

Gelecek adına transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih, 16 yaşındaki İsveçli forvet Emil Roback ve Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna katmaya kararlı.

21 Mart 2020, Cumartesi 10:38 Son Güncelleme:
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Bayern Münih'in Ömer Faruk Beyaz ısrarı

Alman basını gelecek adına transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih'in ana hedefinde iki ismin olduğunu açıkladı. 

Bayern Münih, 16 yaşında Hammarby kadrosunda yer alan İsveçli forvet Emil Roback ile Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz konusunda çalışmalarını sıklaştırmış durumda. 

Haberde Ömer Faruk Beyaz için Arsenal, Inter, Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Manchester City'nin de istekli olduğu belirtilirken genç oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Transfer gündemimde yok. En büyük isteğim Fenerbahçe’ye hizmet etmek. Başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

Almanya'nın Merkur.de haber sitesinde ise 'Türk Messi' olarak tanımlanan Ömer Faruk Beyaz için "Barcelona'nın mücevheri Ansu Fati'den daha potansiyelli" ifadeleri kullanıldı.

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