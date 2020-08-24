Karantina sürecini şarkıcı eşi Tom Kaulitz ile geçiren Alman model Heidi Klum, önceki gün evinde parti verdi.

47 yaşındaki model, yakın arkadaşları ve eşi ile gönül verdiği futbol takımı Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi maçını izledi. Karşılaşma esnasında objektiflere poz vermeyi de ihmal etmeyen dünyaca ünlü modelin paylaşımlarına takipçileri kayıtsız kalmadı.

Klum'un eşi tarafından çekilen fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.