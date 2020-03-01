Bayern Münih taraftarından skandal hareket

Almanya Bundesliga’da Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim’ı, Gnabry, Kimmich (2), Coutinho (2) ve Goretzka’nın golleriyle 6-0 devirdi. Ancak Bavyera ekibinin aldığı galibiyetten çok saha olayları konuşuldu. Karşılaşmanın 75. dakikasında Münih ekibinin taraftarları, skandal bir hareketin altına imza attı.

Seyirciler deplasman tribününde ev sahibi ekibin başkanı Dietmar Hopp’u hedef alan küfürlü bir pankart açtı ve hakem Christian Dingert oyunu durdurarak soyunma odasına gitti. Pankart kaldırıldıktan sonra mücadeleye kaldığı yerden devam edildi. Fakat oyuncular, maç sonuna kadar kendi arasında paslaştı.