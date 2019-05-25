Bayern Münih sezonu iki kupayla tamamladı

Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Almanya Kupası finalinde RB Leipzig'i 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan final müsabakasında Bayern Münih 29'uncu dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla geçilirken 78'inci dakikada Kingsley Coman farkı 2'ye çıkardı: 0 -2. Karşılaşmanın skorunu 85'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Robert Lewandowski tayin etti: 0-3. Münih ekibi, bu sonuçla Bundesliga şampiyonluğunun ardından Almanya Kupası'nı da müzesine götürdü.

Öte yandan Arjen Robben ve Franck Ribery, Leipzig karşısında son kez Bayern Münih formasını giydi. Arjen Robben 73'üncü dakikada Gnarby'nin yerine oyuna dahil olurken, Franck Ribery de 87'inci dakikada Kingsley Coman'ın yerine oyuna girdi.