Geçen sezonun Avrupa’nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımları karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanıyor. Devler Ligi şampiyonu Alman ekibi Bayern Münih ile Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren İspanyol temsilcisi Sevilla, Süper Kupa’yı kazanmak için mücadele veriyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle mücadelenin oynandığı Puskas Arena Stadı’nda yüzde 30 kapasite oranında seyirci alındı.

BAYERN MÜNİH - SEVİLLA CANLI

İspanyol ekipleri son 11 Süper Kupa’nın 9’unda şampiyonluğa ulaştı. Barcelona ile 2009’da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018’de Atletico Madrid, 2011 ve 2015’te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017’de de Real Madrid ile devam etti. Bu süreçte sadece Bayern Münih, 2013’te Chelsea’yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa’yı kazandı.

Bayern Münih - Sevilla maçı hangi kanalda?

Bayern Münih Sevilla maçı TSİ 22.00'de başladı ve beIN Sports Haber ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak naklen ekranlara geliyor.

Bayern Münih ile Sevilla arasındaki mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetiyor. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Orel Grinfeld. VAR'da Stuart Attwell, AVAR'da da Paul Tierney görev yapıyor.

Bayern Münih - Sevilla ilk 11'ler:

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Alaba, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sane, Müller, Lewandowski

Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero, Fernando, Jordan, Rakitic, Ocampos, Suso, De Jong



