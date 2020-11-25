Bayern Münih - Salzburg | Bayern Münih, gol oldu yağdı!(VİDEO)
Bayern Münih - Salzburg mücadelesi bu akşam saat 23.00’te Allianz Arena’da oynanacak. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste en fazla karşılaşmadan galip ayrılan takım unvanıyla bu serisini 15 maça çıkarmak için Avusturya şampiyonu Salzburg'la karşı karşıya gelecek. İşte Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi grup maçlarında attığı goller…
Alman temsilcisi Bayern Münih ve Avusturya ekiplerinden Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında bu akşam saat 23.00’te Allianz Arena’da tüm kozlarını paylaşacak.
Salzburg maçıyla galibiyet iddiasını sürdürmek isteyen Bayern Münih’in grup maçlarında attığı golleri tekrar hatırlayalım. İşte o goller…