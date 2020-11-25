Bayern Münih - Salzburg | Bayern Münih, gol oldu yağdı!(VİDEO)

Alman temsilcisi Bayern Münih ve Avusturya ekiplerinden Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında bu akşam saat 23.00’te Allianz Arena’da tüm kozlarını paylaşacak.

Salzburg maçıyla galibiyet iddiasını sürdürmek isteyen Bayern Münih’in grup maçlarında attığı golleri tekrar hatırlayalım. İşte o goller…