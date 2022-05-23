Bayern Münih'in deneyimli file bekçisi Manuel Neuer için karar verildi. Alman yıldız, kulübünde kaldı. 36 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sona eriyordu. Alman devi, Manuel Neuer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Schalke altyapısında yetişen Neuer, 2011 yazında 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

Kaptanlığını yaptığı Alman Milli Takımı formasını da 109 kez giyen Neuer, Bayern'de geçirdiği 11 sezonda 10 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Neuer bunun yanı sıra 2 Şampiyonlar Ligi, 6 Almanya Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa ve 6 Almanya Süper Kupası kazandı.











