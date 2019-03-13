Bayern Münih-Liverpool 'Tek Maç'

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Anfield Road’ta oynanan ilk maçta Liverpool ve Bayern Münih golsüz eşitliği bozamamıştı. Allianz Arena’da oynanacak ve çeyrek final biletini alacak olan ekibi belirleyecek rövanş maçını Misli.com’da TEK MAÇ oynayabilirsiniz.

Ev sahibinde Thomas Müller ve Joshua Kimmich cezalı durumdalar. Ayrıca Robben de sakatlığı nedeniyle yok; ancak iyileşen Alaba’nın oynaması bekleniyor. Konuk ekipte ise Joe Gomez ve Alex Oxlade-Chamberlain forma giyemeyecek. Hafta sonu riske edilmeyen James Milner’ın ise hazır olması bekleniyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasından sonra oynadığı son 11 maçın 9’u 2,5 Gol Üstü bitti. (2,5 Gol Üstü)

- Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasından sonra oynadığı son 11 maçın 9’u 2,5 Gol Üstü bitti. (2,5 Gol Üstü)

- Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasından sonra oynadığı son 11 maçın 7’sinin ilk yarısı berabere bitti. (İY X)

MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇTA GOLLER OLACAK DİYOR!

Misli.com’da TEK MAÇ olarak oynanacak karşılaşmada, Misli.com üyeleri maçta en azından 3 gol olacağını tahmin ediyorlar. Sonrasında ise kuponlara en çok eklenen tercih ev sahibi Bayern Münih’in galibiyeti. Bu maça Misli.com'dan oynayıp kazanmak için hemen tıklayın

MİSLİ.COM YAZARI ONUR AKPINAR’IN TERCİHİ!

B. Münih'te Kovac ilk maçı kaybetmeden döneyim, içeride nasılsa yenerim düşüncesiyle çıktı. Alman ekibi oyunun temposunu düşürmeye çalıştı ve skor olarak istediğini de alarak döndü. Bayern Münih'te sağ bek Kimmich ile golcü Müller cezalı. Kovac'ın sağ bekte Rafinha'ya şans vermesi bekleniyor. İyileşen Alaba ise sol bekteki görevine dönecek. Alman ekibinde Tolisso ile Robben'in sakatlıkları sürüyor. İlk maçın aksine zevkli ve bol pozisyonlu rövanş müsabakası bekliyorum. Bu defa golcüler konuşur. Zorlu randevuda en az 3 gol izleriz.