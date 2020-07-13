Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, son olarak Bayern Münih’te forma giyen 1991 doğumlu Alman uzun forvet Danilo Barthel ile anlaştı. Danilo Barthel, Bayern Münih forması giydiği süre zarfında 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında Almanya Ligi, 2018 yılında da Almanya Kupası şampiyonlukları yaşarken, başarılı forvet, Almanya Milli Takımı’nı da 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Dünya Kupası’nda temsil etti.

Sarı Lacivertliler, hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda forma giyen Barthel ile iki yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bayern Münih, 4 yıllık macerasında kulübe büyük katkılarda bulunan oyuncusuna teşekkürlerini iletti. Barthel'in ayrılık nedeni ise yurt dışında yeni bir maceraya yelken açmak olarak açıklandı.

Ayrılık açıklamasında Barthel, "Bu karar benim için çok zordu çünkü FC Bayern, sadece harika bir kulüp olmaktan öte aynı zamanda benim evim de oldu. Birlikte çok şeyler başardığımız muhteşem dört yıldı. İlk kez yurt dışına çıkarak yeni bir meydan okumaya karar verdim. Ancak bu karar, Bayern ile her zaman bağlarımı koruyacağım gerçeğini değiştirmez" ifadelerini kullandı.



