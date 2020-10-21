Şampiyonlar Ligi’nde heyecan Bayern Münih - Atletico Madrid mücadelesiyle devam ediyor. Bayern Münih’in ev sahipliği yapacağı mücadele öncesi Münih’in geçmiş yıllarda Arjen Robben, Roy Makaay ve Ivica Olic’le kaydettiği en iyi Şampiyonlar Ligi gollerine birlikte göz atalım…