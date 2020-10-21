Bayern Münih - Atletico Madrid maçı öncesi: Bayern Münih'in en iyi Şampiyonlar Ligi golleri!
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda bu akşam saat 22.00’de Atletico Madrid’i ağırlayacak. Allianz Arena’da oynanacak mücadele öncesi ev sahibi takım Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi’nde attığı en iyi golleri sizler için derledik.
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan Bayern Münih - Atletico Madrid mücadelesiyle devam ediyor. Bayern Münih’in ev sahipliği yapacağı mücadele öncesi Münih’in geçmiş yıllarda Arjen Robben, Roy Makaay ve Ivica Olic’le kaydettiği en iyi Şampiyonlar Ligi gollerine birlikte göz atalım…