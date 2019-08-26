TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu Türk gençlerine yatırım yapmaya devam ediyor. İzmir ekibi son olarak 15 yaşındaki Burak İnce'yi geçen haftaki Hatayspor maçında oynatmış ve profesyonelliğe adım atmasını sağlamıştı.

Bayern "Bize gönderin" dedi ama...

4 sene önce Ozan Sol ve Mertan Öztürk karşılığında Manisaspor'dan transfer edilen Burak İnce yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.

Alman devi Bayern Münih ise İzmir ekibine "Burak İnce'yi bize gönderin, bizle antrenmana çıksın" teklifiyle geldi.

Şaşkına döndüler

Altıonordu ise "Biz onu A takıma aldık" cevabını verince Almanlar şaşkına döndü. Bayern yetkilileri "O zaman biz onu artık daha rahat ve dikkatli takip ederiz cevabını verdiler.

39 maç 37 gol

U16 Milli Takımımız, Rusya ve Özbekistan’ı 3-2, Sırbistan’ı ise 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşırken, Burak İnce turnuvanın en değerli oyuncusu ödülünü kazanmıştı. Rusya maçında iki gol atan Burak İnce, daha önce Avrupa’nın en iyi 15 yaş turnuvası MTU Hallen Cup’ta da en değerli oyuncu ödülünü alan ilk Türk oyuncu olmuştu. Bugüne kadar 17 kez ay-yıldızlı formayı giyen Burak İnce, geçen sezon Altınordu ile Elit Akademi U15 Ligi’nde 39 maçta attığı 37 golle Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun gözüne girerek A takıma yükselmişti.