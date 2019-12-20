Fenerbahçe'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun, kanser nedeniyle 2 yıl pistlerden uzak kaldıktan sonra 2017 yılında yeniden atletizme döndü. Tedavisini tamamladıktan 1 yıl sonra Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellide 7.91'lik derecesiyle Türkiye rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Başarı öyküsüyle kanserle mücadele edenlere umut olan rekortmen sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına devam ediyor. Atletizm milli takımının Antalya kampında antrenmanlarına bireysel devam eden milli atlet, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklama yaptı.

"İNSANLAR İHTİMAL VERMEZKEN BAŞARDIM"

Başarılı giden spor kariyerde talihsiz şekilde kanser hastalığına yakalandığını ve sakatlıklar yaşadığını dile getiren Batuhan Buğra Eruygun, "Bu hastalıkla mücadele etmek çok zordu ama spor bana vazgeçmemeyi öğretti. Spordan öğrendiklerim bana tedavi sürecinde yardımcı oldu. Sıkıntıları aştım sonrasında başarılar elde ettim. Türkiye'nin ilk balkan şampiyonu oldum. Türkiye rekoru kırdım. İnsanlar bana başarı ihtimali vermezken bunları başardım" diye konuştu.

"TÜM HAZIRLIĞIM OLİMPİYATA KATILMAK İÇİN"

Türkiye salon şampiyonluğunu 3 yıl üst üste kazanmanın gururunu yaşadığını belirten Batuhan Buğra Eruygun, şunları söyledi: "2019 senesinde tekrar Türkiye salon şampiyonu oldum. 3 sene üst üste bunu gerçekleştirmek benim için güzel bir seri oldu. Türkiye şampiyonasından sonra sakatlık yaşadım. Kariyerim hep inişli çıkışlı oldu. Hayat da böyledir. Sakatlığımı geride bıraktım daha güçlü olarak olimpiyata hazırlanıyorum. Bu seneki en büyük hedefim olimpiyata katılmak. Kota almak için haziran ayında 4-5 yarışa katılacağım. Tüm hazırlığım olimpiyata katılmak için."

"İNSANLARA UMUT OLMAK İSTERİM"

Kanseri yendikten sonra kazandığı başarılarıyla insanlara umut olmayı hedeflediğini aktaran Batuhan Buğra Eruygun, "Olimpiyata gitmek hikayenin orta kısmı. Başlangıcını Balkan şampiyonasında Türkiye rekoru kırarak yaptım. Olimpiyat benim hikayemi başka seviyeye taşıyacak. Benim kendime edindiğim misyon insanlara umut olmak. İnsanlara ben başardım siz de başarırsınız anlayışını aşılamak. Doktorların spor yapamazsın yapmamalısın dedikten sonra dünyanın en büyük organizasyonuna katılmak dünyaca ünlü başarı hikayesine dönüşüyor. Ben bunun için çabalıyorum. Sadece ülkemizdeki değil dünyadaki insanlara umut olmak isterim. İnsanlara hiçbir zaman vazgeçmemesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"İNSANLAR BENİM HİKAYEMLE GÜÇ ALIYOR"

Olimpiyata katılmayı hedeflediğini vurgulayan Batuhan Buğra Eruygun, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Ben tek başıma çalışıyorum. Tek başıma olsam da biz çok kalabalığız. Beni destekleyen başarılı olmamı isteyen çok kişi var. Hikayem insanlara mal olmuş bir hikaye oldu artık. İnsanlar hikayemden güç alıyor. İnsanlar hastalık, ekonomik sıkıntı, gibi konularda 'Bu çocuk bizim evladımız, yaşadıklarından sonra başarı elde ettiyse ben de yapabilirim' düşüncesiyle kendilerine pay çıkardıklarını görüyorum. Olimpiyata katılıp, başarı hikayemi dünyaca ünlü hikâye yapmayı hedefliyorum."

DHA