Ermeni dövüşçü Rafael Abrahamyan'ın, Türk karma dövüş sporcusu Butuhan Akduman'ı ringde boğmaya çalıştığı görüntüler geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılmış ve gündem yaratmıştı.

Türk spor kamuoyunda büyük tepki gören görüntülerin arkasında yatan gerçeği Batuhan Akduman FANATİK'ten Gizem Ekici'ye anlattı.

Batuhan Akduman, Ermeni dövüşçü ile çıkacağı maç öncesi toplumda algı oluşturulduğunu, görüntülerde boğulmaya çalışılan kişinin kendisi olmadığını ve adının kullanıldığını ifade etti.

"BATUHAN AKDUMAN OLDUĞUNU İDDİA EDEN KİŞİ FİZİK OLARAK ÇOK FARKLI"

Maça çıkan sözde "Batuhan Akduman" isimli kişinin vücudunda dövme olmadığını ve fizik olarak kendisinden farklı olduğunu söyleyen Batuhan Akduman, "Bu durumu fark ettiğimizde maçın tamamını izledik ve maça çıkan kişinin Ermeni taraftarları içtenlikle selamladığını gördük. Bu işte bir iş var dedik çünkü bir Türk sporcunun bu şekilde selamlaması normal değil. Türk olduğunu iddia eden sporcunun arkasındaki antrenörün kendisine Rusça komutlar vermesi de bizi şüpheye düşürdü." dedi.

"KİMSEYE TÜRK BAYRAĞI ÜZERİNDEN PRİM YAPTIRMAM!"

Organizasyona yazdıklarını ve Batuham Akduman diye dövüşen kişinin bilgilerini talep ettiklerini ifade eden Batuhan Akduman, "Bu kişi gerçekten Türk mü, Türk pasaportu taşıyor mu? Organizasyon cevap vermedi. Biz bu görüntüleri gördükten ve Ermeni sporcunun Türk bayrağı üzerinden prim yaptığını gördükten sonra kendi gururuma yediremedim. Ben kimseye Türk bayrağı üzerinden prim yaptırmam!" dedi.

"MAÇ TEKLİF ETTİK, İŞİ YOKUŞA SÜRÜYORLAR"

İsmi üzerinden prim yapmaya çalışan Ermeni sporcu Rafael Abrahamyan'a maç teklif ettiğini ifade eden Batuhan Akduman, "Önce Rusya'da maç yapacağımız söylendi sonra Ermenistan'a davet etti. Yani bir Türk ile maç yapmamak için iş ne kadar yokuşa sürülebilirse o kadar yokuşa sürdüler. Ermenistan'a takımımla geleceğimi söyledim. Sonuçta kendi güvenliğimi de sağlamak zorundayım. Kabul etmediler ve antrenörüm dışında kimsenin gelemeyeceğini söylediler." dedi.

"KAÇIYORLAR"

Ermeni dövüşçü Rafael Abrahamyan ile 15 Aralık'ta maç yapmak için sözleştiklerini söyleyen Batuhan Akduman, "Şahıs sözleşmemize rağmen kendi Instagram hesabını kapattı ve bu olaydan kaçıyorlar." dedi.

"HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Konuyla ilgili yasal yollara başvurduğunu söyleyen Akduman, "Bize sahte pasaport gönderdiler. Ben bunları sosyal medya hesaplarımda da paylaştım. Savcılığa başvurduk. İkinci olarak organizasyon Rusya'da olduğu için Rus federasyonlarına başvurduk. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Bugün resmi açıklama ile bunu da duyuracağız ve Rafael Abrahamyan'ı yaptığımız açıklamada maça davet ediyoruz."dedi.

"ERMENİ SPORCUYU HALK KAHRAMANI İLAN ETTİLER!"

Yaşanan olayla ilgili Spor Bakanlığı ile iletişime geçtiklerini ifade eden Batuhan Akduman, "Spor Bakanlığı bize gerekenin yapılacağını söylendi. Bu olay Rusya'da gerçekleştiği için Rusya üzerinden baskı kuruyoruz. Ben formamda Türk bayrağı taşıyorum ve biz istiyoruz ki Türk bayrağı en yukarıda dalgalansın. Bu durum sadece benim adım üzerinden yaşansaydı ben hukuki yollarla bu olayı kapatırdım. Türk bayrağı üzerinden Ermeni sporcuya prim yaptırılmaya çalışılıyor. Ermeni sporcu orada bildiğiniz halk kahramanı ilan edildi." dedi.

"TÜRKLERİN KATILDIĞI ORGANİZASYONLARDAN KAÇACAKLAR"

Ermeni sporcuyla yapacağı maçta gerçek bir Türk göreceklerini söyleyen Akduman, "Bu maçtan sonra bir daha Türk isminden Türk sporcular üzerinden prim yapmayı deneyemeyecekler. Hatta Türklerin katıldığı organizasyonlardan kaçacaklar" dedi.

Gizem Ekici / Fanatik.com.tr



