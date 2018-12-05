Battlefield V için çok önemli GeForce güncellemesi

Battlefield 5 Tides of War Chapter 1: Overture güncellemesi, Battlefield V için getirdiği yeni içeriklerle birlikte DXR ışın izleme performansında çok önemli bir artış sağlıyor. GeForce oyuncuları, yeni Game Ready sürücüsü ile daha iyi Battlefield V deneyimine kavuşuyor.

Battlefield 5, 14 Kasım’da, DXR’nin ilk sürümü oyun içi bir yama ile kullanıma sunulduğunda DXR ışın izleme teknolojisini kullanan ilk oyun oldu. O zamandan beri, Battlefield 5’deki DXR ışın izlemesini hızlı bir şekilde optimize etmek için EA ve DICE ile yakın bir şekilde çalışan NVIDIA, yeni güncellemeyle birlikte %50’ye varan performans artışı sağlıyor.

– GeForce RTX 2080 Ti oyuncuları artık Ultra kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1440p çözünürlükte +60 FPS’ye ulaşabilecekler.

– GeForce RTX 2080 oyuncuları artık Medium kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1440p çözünürlükte +60 FPS’ye ulaşabilecekler.

– GeForce RTX 2070 oyuncuları artık Medium kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1080p çözünürlükte +60 FPS’ye ulaşabilecekler.

DICE’ın resmi yama notlarında da yer alan optimizasyonlar, aşağıdakileri değişiklikleri içeriyor:

– DXR ışın izlemeyle oyun oynarken kararlılık iyileştirmeleri yapıldı.

– Işın izleme uygulamasının çeşitli bileşenlerinin performansı geliştirildi.

– Yaprak ve bitki örtüsünde geliştirilmiş ışın izleme performansı.

– Uygulanabilir olduğunda Genel ışın izleme kalitesini artırmak için, çerçeve arabelleği verilerini kullanma.

– Işın izlemeli sahnelerden hareketsiz geometri kaldırıldı.

– Hatalı bir şekilde ayarlanan Medium seviye DXR ayarı düzeltildi.