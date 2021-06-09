Battlefield 2042 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve çıkış Tarihi

Aslında EA Games geçtiğimiz yıl düzenlediği EA Play etkinliğinde yeni grafik motoru testlerinde yeni nesil Battlefield oyununa dair ilk bilgileri bizimle paylaşmıştı. Daha çok grafik motoru üzerinden giden bu sunum tabi ki resmi duyuru olmadığı için oyun ile ilgili yapılacak özel duyuruyu beklemeye koyulduk. Ortaya çıkan sızıntıların ardından ise EA Games daha önce belirttiği saatte, yani geçtiğimiz dakikalarda Battlefield 2042 duyurusuna imza atmış oldu.

Aslında oyunun isminin Battlefield 6 olmayabileceğini daha önceki haberlerimizde de belirtmiştik. Çünkü EA Games duyuru tarihi için yayınladığı kısa teaser videosunda 6 rakamını kullanmaktan kaçınmış ve sadece serinin ana logosuna yer vermişti. Resmi duyuru ile birlikte oyunun tam adının Battlefield 2042 olduğunu da öğrenmiş olduk.

Oyun daha önceki sızıntılarda da ortaya çıktığı üzere gelecekte geçiyor. Hikaye modunda her zaman olduğu gibi Amerika ve Rusya'nın karşı karşıya olduğu bir senaryo tercih edilmiş. Elit bir askeri birliği yöneteceğimiz oyunda bazı süper güçlere de sahip olacağız. Yeni bir Dünya Savaşı'nın patlak vermek üzere olduğu oyunun çoklu oyuncu modlarında ise 128 kişilik bir oyuncu desteği bulunuyor. Oyun hakkında öne çıkan bazı bilgiler şöyle;

Oyunun multiplayer haritalarında senaryo modunda yer alan birçok lokasyona yer verilecek. İlk etapta yedi harita olacak ve bu haritalar arasında Seul ve Mısır'da bir çöl gibi bölgeler bulunacak.

*Dinamik hava değişimi ve hortum gibi fırtınalar olacak

*Multiplayer modunda silah özelleştirme ve farklı mühimmatlar yer alacak

*Seriden aşina olduğumuz gibi ATV, helikopter ve Jet gibi araçları kullanabileceğiz

*Robot bir köpek kontrol edebileceğiz.

*Wingsuit, paraşüt ve yüksek yerlere tırmanmamızı sağlayan kanca gibi ekipmanlarımız olacak*13 Haziran'da oynanış videosu yayınlanacak

*Battlefield 2042, 22 Ekim 2021'de çıkacak

Fiyat

PC (Steam ve Epic Games Store):

Battlefield 2042: 419,99 TL

Battlefield 2042 Gold Edition: 599,99 TL

Battlefield 2042 Ultimate Edition: 799,99 TL

Xbox:

Battlefield 2042: 449,99 TL (Xbox One - indirimsiz 499,99 TL), 503,99 TL (Xbox Series X|S - indirimsiz 559,99 TL)

Battlefield 2042 Gold Edition: 629,99 TL (indirimsiz 699,99 TL)

Battlefield 2042 Ultimate Edition: 809,99 TL (indirimsiz 899,99TL)

PlayStation:

Battlefield 2042: 500 TL (PS4, PS5)

Battlefield 2042 Gold Edition: 700 TL

Battlefield 2042 Ultimate Edition: 900 TL