Arjantinli efsanevi futbol adamı Gabriel Batistuta, yaklaşık 32 milyon Euro'luk mal varlığına ödenmemiş vergi borcu nedeniyle el konuldu.

Clarin gazetesinin haberine göre, memleketi Reconquista'daki sulh mahkemesinden ödenmemiş vergiler ödenene kadar hesaplarının dondurulması kararı çıktı.

Batistuta, Hükümet tarafından COVID-19 salgını boyunca herkese yardım etmek için talep edilen katkının haksız olduğunu savunan birkaç sporcudan biri konumunda. Katkının ödenmesine karşı yasal işlem başlatmaya çalışanlar arasında Juventus'un eski golcüsü Carlos Tevez de var.

River Plate, Boca Juniors, Fiorentina ve Roma gibi takımlarda oynayan Batistuta, Arjantin Milli takımında 78 maçta 56 gol attı.







