Hemoroid toplumda çoğu kişide görülen bir rahatsızlıktır. Oluştuğu bölgeye göre farklı isimlendirilmiştir.

Basur (Hemoroid) için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Hemoroid hastalığı kişilerde farklı belirtiler göstermektedir. Hemoroid hastalığının birçok belirtisi bulunur. Hemoroid hastalığının belirtilerini şu şekilde açıklayabiliriz:

- Anüs çevresinde kaşıntı

- Bu bölgede oluşan şişkinlik

- Hemoroid bölgesinde ağrı ve kan gelmesi

Hemoroidli olan bölgenin çok kaşınması kişilerde oldukça rahatsız edici bir durumdur. Hastaların o bölgeyi temizlemesi ve kaşıntının artması şikayetlerin artmasına sebep olur. Bu sebeple hemoroid olan kişiler kendileri hiç müdahale etmeden mutlaka doktora başvurmaları gerekir.

Hemoroid hastalığı için cerrahi uzmanlara gidilmelidir. Randevu alınır muayene edildikten sonra tedavi şekli uygulanmaktadır.

Basur hastalığına bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

Hemoroid hastalarına cerrahi bölümü bakmaktadır. Basur hastalığının tedavisinde en önemli nokta hastalığa sebep olacak nedenlerin hafifletilmesinin sağlanmasıdır. Hastaların yaşamlarını etkileyen basurlar için bir önlem alınmamaktadır. Eğer hemeroid düşük bir seviyede ilerliyor ise ağrı kesiciler, fitil, krem veya mendil gibi ilaçlardan yardım alınır. Fakat boğulma veya tromboz gibi sonuçlar doğuran hemoroidler için cerrahi müdahaleye başvurulur.

Hemoroid hastalıklarının oluşmaması için ufak önlemler yapılabilir. Bunun için kişilerin kabız olmamaya özen göstermesi gerekir. İçeriğinde lif ağırlıklı olan besinler tercih etmek ve suyu fazla tüketmek bu hastalığın oluşmamasına etkendir. Ayrıca uzun süre oturmak da hemoroide karşı alınan tedbirler arasındadır.

Hemoroid oluşumu kişiler fazlaca rahatsız ettiğinden mutlaka doktora başvurulması gerekir. Bu önlemler alınsa dahi hemoroid hastalığına yakalanan kişilerin cerrahi uzmanlarından randevu alması gerekir. Bunun için hastanelerin telefon numaraları aranıp randevu alınabilir. Ayrıca devlet hastaneleri için kullanılan MHRS şifresi ile internet üzerinden randevu da alınmaktadır. Bir başka yöntem ise ALO 182 numaralı telefondan randevu alınmasıdır. Bu yöntemler ile randevu alınarak muayene olabilirsiniz.