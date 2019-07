Başpehlivan Okulu: Hedefim altın kemerin ebedi sahibi olmak

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, hedefinin arka arkaya 3 kez şampiyon olarak altın kemerin ebedi sahibi olmak olduğunu söyledi. Bu yıl Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını söyleyen Okulu, "Kırkpınar yağlı güreşlerine haftanın 6 günü antrenman yaptım. Formumun zirvesindeyim. Altın kemeri alıp ebedi sahibi olmak istiyorum" dedi.

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geçen yılın başpehlivanı olan Orhan Okulu, yine iddialı olduğunu ve hedefinin altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini söyledi. Çocukluğundan bu yana yağlı güreş yapan ve 2015-2018'de çayırdan başpehlivan olarak çıkan Okulu, rakiplerinin hiç birini küçümsemediğini söyledi. Okulu, "2018 yılında Kırkpınar başpehlivanı oldum. Bu yılki hedefim altın kemeri alıp Antalya'ya götürmek olacak. Asıl hedefim ise 3 kez arka arkaya altın kemeri kazanıp ebedi sahibi olmak. Ekip arkadaşlarıma güveniyorum, inşallah buradan kazanıp gideriz" dedi.

"KURAL DEĞİŞİKLİĞİ BİZİ ZORLAYACAK"

Bu yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk defa uygulanacak kural değişikliğinin güreşçileri zorlayacağına vurgulayan Okulu, "Şimdi 40 dakika oldu süremiz. Direkt bittiği gibi su almadan puanlamaya geçiyor, bu biraz zor bizim için. Bu biraz daha yenişlerin erken bitmesine sebep olabilir" dedi. Bu yılda favori olduğunu söyleyen Orhan Okulu, "Bu yağlı güreş, rakiplerimin hiçbirini küçümsememek gerekir. Rakiplerimin hepsini aynı derecede görüyorum. Ne zaman ne olacağı belli olmaz 57 tane başpehlivan var. Şu anda hepsi de benim rakibim. 6 ay boyunca kış sezonumuz geçiyor, haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Kros koşusu ve ağırlık antrenmanlarımız var. Kırkpınar'a 1.5 ay kala Antalya'nın Korkuteli Yaylası'nda kampa gittik, tempoyu arttırdık. Formumuzun zirvesindeyim. İnşallah altın kemerle döneceğiz" dedi.

"BİR OTURUŞTA BİR KUZU YEMİYORUZ"

Vücutlarının iri olmasından dolayı beslenmeleri hep gündemde olan başpehlivanların halk arasında, 'bir oturuşta bir kuzu yiyorlar' algısına değinen Okulu, "Biz protein ağırlıklı besleniyoruz, çok et yiyerek besleniyoruz. Bir insanın yediği kadar et yiyoruz. Bir oturuşta bir kuzuyu yeme diye bir şey yok. Türkiye'nin baş pehlivanı olmak gurur verici bir duygu" diye konuştu.

Orhan Okulu'nun antrenörü Bayram Erten, bu yıl Kırkpınar'a çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu senede iyi hazırlandık. Önümüzdeki senede arka arkaya 3 defa alıp altın kemer sahibi olmak istiyoruz. Antalya Elmalı güreşlerinde tarihi bir rekor kırdı Orhan, inşallah bunu burayla süslemek istiyoruz. Orhan'ın performansı diğer senelere göre daha iyi. İnşallah 2015-2018 yıllarını yine yaşayacağız. Sıkıntımız fazla kilolarıydı, onu attı şu an 5 kilo vererek 103 kilo, ideal kilosunda" dedi.

