Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde iki İspanya temsilcisi karşı karşıya geldi.

Son dönemde koç değişikliğine giden iki takımın mücadelesinde Herbalife Gran Canaria, Baskonia'yı konuk etti.

Sahasındaki maça iyi başlayan taraf Gran Canaria oldu ve ilk çeyreği 27-22 önde tamamladılar.

İkinci çeyrekte rakibine sadece 8 sayı izni veren Baskonia, ilk yarıyı 35-41 üstün kapattı.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan konuk ekip, son çeyreğe 53-68 önde girdi.

Üstünlüğünü korumayı başaran Baskonia, karşılaşmadan da 71-84'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Gran Canaria'nın 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken ev sahibi ekip toplamda da 13. maçında 8. yenilgisini aldı.

Perasovic başa geçtiğinden beri çıkış sürecine giren Baskonia ise üst üste 3. olmak üzere son 5 maçında 4. galibiyetini elde etti. Baskonia toplamda ise 6. galibiyetini aldı.

Gran Canaria'da sadece Kim Tillie 11 sayıyla çift haneli skorlara ulaşırken Eulis Baez ve Anzejs Pasecniks 9'ar sayıyla maçı tamamladılar.

Baskonia'da Shavon Shields ve Matt Janning 16'şar sayıyla maçın en skorer isimleri olurlarken Jayson Granger da 15 sayı üretti.