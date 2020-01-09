THY Euroleague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son maçında Olympiakos'u deplasmanda deviren Fenerbahçe bu maçını da kazanarak çıkış yakalamanın peşinde. Geçen hafta Barcelona'yı kendi sahasında yenen Baskonia ise Fenerbahçe'yi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

9 Ocak Perşembe günü (bu akşam) TSİ 23:00’te Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Matej Boltauzer (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Petri Mantyla (Finlandiya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 2 Ocak Perşembe günü Olympiacos’a konuk oldu. Temsilcimiz, rakibini 87-96 ile geçerek 17. haftada 6. galibiyetini aldı. Takımımızda Nando De Colo 32, Gigi Datome 15, Kostas Sloukas 14, Derrick Williams 13 sayı üretti.

Fenerbahçe'de son durum!

Fenerbahçe Beko’da burkulmaya bağlı sağ ayak bileği iç yan bağ zedelenmesi yaşayan Ahmet Düverioğlu’nun tedavi ve bireysel çalışma süreci devam ediyor. Kostas Sloukas, ağır gribal enfeksiyon nedeniyle hafta boyunca idmanlara katılamadı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jan Vesely ise takımla idmanlara başladı ve oyuncu maç kadrosunda yer alabileceği tarihe teknik ekip tarafından idmanlardaki durumu gözlemlenerek karar verilecek. Üç oyuncu da Fenerbahçe'nin Vitoria-Gasteiz kafilesinde yer almıyor. Egehan Arna, Ekrem Sancaklı ve Ergi Tırpancı da İstanbul’da kalan diğer isimler.

Fenerbahçe Beko’nun son transferi James Nunnally’nin EuroLeague lisans işlemleri tamamlandı ve Vitoria-Gasteiz kafilesinde yer alıyor. Fenerbahçe'de Vitoria seyahatinde, son iki EuroLeague mücadelesinde forma giymeyen Joffrey Lauvergne de bulunuyor.

Baskonia'da son durum...

Baskonia, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 17 maçta 7 galibiyet elde etti. İspanyol ekibi, son EuroLeague karşılaşmasında Barcelona’yı 2 Ocak Perşembe günü Buesa Arena’da konuk etti ve mücadeleyi 76-74 kazandı. Baskonia’da bu maçın yıldızları 20 sayıyla oynayan Pierria Henry’nin yanı sıra 14 sayı üreten Shavon Shields ve 13 sayı bulan Tornike Shengelia oldu.