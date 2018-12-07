Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 10’uncu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 8’inci hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne 9’uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ne ise 11’inci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 Galatasaray-Banvit (Sinan Erdem)

17.30 TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

9 Aralık Pazar:

15.15 Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşafaka Tekfen (BJK Akatlar)

17.30 Afyon Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Cebeci Spor Kompleksi)

10 Aralık Pazartesi:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Kırçiçeği Bodrum-Galatasaray (Bodrum Binnaz Karakaya)

9 Aralık Pazar:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol (Servet Tazegül)

16.00 Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

16.00 BOTAŞ-Fenerbahçe (Ankara)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Gündoğdu Adana Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Antakya)

18.30 Beşiktaş-Bellona Kayseri Basketbol (BJK Akatlar)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Artvin Belediyespor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

16.00 OGM Ormanspor-Ankara DSİ (M. Sait Zarifoğlu)

18.30 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Finalspor (Mamak Belediyesi)

18.30 Yalova Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

Yarın:

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Selçuklu Basketbol (Manisa Atatürk)

16.00 Petkimspor-Bandırma Kırmızı (ENKA)

16.00 Karesispor-Düzce Belediyespor (Kurtdereli)

17.00 Bursaspor-Edirnespor (Bursa Atatürk)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Mersin Üniversitesi (TOBB ETÜ)

15.00 A Koleji-İstanbulgücü (Durugöl Recep Kara)

16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Çankaya Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)

18.00 Bayraklı Belediyesi-Yalova VİP Gençlik (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Urla Belediyespor (Edip Buran)

Yarın:

14.00 Akdeniz Üniversitesi-Galatasaray Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

9 Aralık Pazar:

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare (TOFAŞ)

14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor (Yeni Artuklu)